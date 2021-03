Studie Automobilbarometer 2021 - Verkehrswende muss bezahlbar sein (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Dilemma für Geringverdiener - umweltfreundliche Antriebe sind oft zu teuer,der Benziner bleibt weltweit bei 30 Prozent die erste Wahl.- Corona und die Folgen - 35 Prozent weltweit geben weniger Geld für Autokaufaus.- Alternativen in Sicht - der Gebrauchtwagenmarkt für Elektro- und Hybridwagenwächst.Zur Eindämmung des Klimawandels planen weltweit immer mehr Länder, Fahrzeuge mitDiesel- und Benzinmotoren zu verbieten. Für Verbraucherinnen und Verbraucher mitniedrigem und mittlerem Einkommen führt das häufig zu einem Dilemma. Viele vonihnen brauchen aufgrund ihrer Lebensumstände oder der Infrastruktur vor Ort einAuto. Ein neues, umweltfreundlicheres Fahrzeug können sie sich jedoch meist nurschwer leisten. Die Corona-Pandemie hat diese Situation noch verschärft. Lautdem Automobilbarometer International von Consors Finanz(https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/studien/Automobilbarometer/index.html)wollen aufgrund der Krise 35 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten weltweitund in Deutschland 28 Prozent weniger Geld für den geplanten Autokauf ausgeben.Bei der Gruppe der Geringverdiener sind es weltweit knapp 40 Prozent, inDeutschland sogar knapp die Hälfte (48 Prozent). Bei den Haushalten mitmittlerem Einkommen sind es weltweit 36 Prozent und in Deutschland 27 Prozent.Wahl des Antriebs hängt mit Einkommen zusammenTrotz staatlicher Förderung bleiben E-Autos für einen Teil dereinkommensschwächeren Befragten unerschwinglich. Schließlich muss nicht nur derWagen, sondern oft auch die Ladestation vor der Haustür finanziert werden. Soüberrascht es nicht, dass 30 Prozent der Befragten mit niedrigem Einkommenweltweit beim nächsten Autokauf statt eines Elektro- oder Hybrid-Autos weiterhineinen Benziner einplanen und 19 Prozent einen Diesel. In Deutschland ist dieBereitschaft etwas höher. Hier ist für 33 Prozent der Befragten mit niedrigemEinkommen der Kauf eines Elektro- oder Hybrid-Autos eine Alternative. 24 Prozentsind noch unschlüssig, welcher Antrieb es werden soll.Für Haushalte mit mittleren Einkommen ist der Erwerb eines Elektro- oderHybridwagens schon eher eine Option. Bereits 24 Prozent weltweit beabsichtigen,einen Hybrid und jeder Sechste ein reines Elektroauto anzuschaffen. 31 Prozentbleiben beim Benziner. In Deutschland würde sich hingegen weiterhin knapp dieHälfte der Befragten mit mittlerem Einkommen für einen Benziner entscheiden, nur