Weniger CO2, mehr Transparenz! Als Marktführer für vegane Pizzen unter denHerstellermarken sind wir uns unserer Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutzbewusst. Mit dem Nachhaltigkeits-Score möchten wir unseren Kund*innenermöglichen, sich bewusst und unkompliziert für ein Produkt zu entscheiden, dasslecker, vegan und nachhaltig zugleich ist.Veganz Gründer und CEO Jan Bredack: "Als Unternehmen nutzen wir den Score, umgegenüber unseren Kund*innen möglichst transparent zu sein. Gleichzeitig nehmenwir so die Chance wahr, unsere Produkte stetig nachhaltiger zu gestalten unddamit unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.So lecker schmeckt Klimaschutz! Die hochwertigen Zutaten unserer veganen Pizzensind weitgehend europäischer Herkunft und werden in Deutschland hergestellt.Demnach halten wir die Transportwege kurz und leisten somit unseren Beitrag zumKlimaschutz. Diese Vorgehensweise spiegelt sich auch bei den Ergebnissen desNachhaltigkeits-Scores wider: Unsere Bestseller-Pizza Verdura verdient in allenKategorien volle drei Sterne. Im Vergleich: Unsere Gemüsepizza weist einen CO2-Emissionswert von 707 Gramm auf, während eine nicht vegane Tiefkühlpizza beica. 1.250 Gramm liegt - also fast das Doppelte an CO2 produziert!Wer jetzt Lust auf nachhaltige Veganz-Pizza verspüren sollte, findet diese inden Veganz Filialen sowie im Handel. Weitere Informationen gibt es hier(https://veganz.de/produkt/veganz-pizza-verdura/) .Über Veganz:Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzlicheLebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste veganeSupermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahendenUnternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen undden pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind dieaktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten desLebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmenarbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossmann, SparÖsterreich und Slowenien, Sonae MC in Portugal sowie Coop in der Schweizzusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativhochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltigeWertschöpfungskette stetig verbessert.Pressekontakt:Kim Julia Matthies | mailto:presse@veganz.de | +49 30 2936378 108Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137749/4871145OTS: Veganz Group AG