Thomas Mickeleit wird neues Mitglied im IMWF-Beirat

Hamburg (ots) - Kommunikationsexperte bringt Fachwissen zu Digitalisierung undlangjährige Erfahrung als Kommunikationsleiter mitThomas Mickeleit verstärkt zum 01. April 2021 den wissenschaftlichen Beirat desInstituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Nach langjährigerErfahrung als Kommunikationschef u.a. bei Microsoft , Volkswagen und IBM istMickeleit derzeit als freier Kommunikations-Berater für digitale Transformationtätig. Im IMWF-Beirat wird er die Institutsleitung mit seiner digitalenExpertise unterstützen.Der Beirat des IMWF berät die Geschäftsführung in wissenschaftlichen Fragen undist für den Ausbau des umfassenden Kompetenz-Netzwerks des Institutsverantwortlich. Als Mitglied des Gremiums wird Mickeleit seine langjährigeExpertise als Kommunikationsleiter einbringen - besonders in den Bereichendigitale Transformation und datenbasierte Kommunikation.

Mickeleit bringt die ausgewiesene Expertise aus über 30 Jahren als kommunikativeFührungskraft mit. Bis 2020 war er als Kommunikationsdirektor und Mitglied derGeschäftsleitung bei Microsoft Deutschland tätig. Mit dem frühen Einsatz vondatenbasierter Kommunikation und der Etablierung eines Newsroom-Modells setzteder Volljurist dort neue Maßstäbe. Zuvor wirkte Mickeleit erfolgreich als LeiterUnternehmenskommunikation bei der Volkswagen AG und als Director ofCommunications bei IBM Deutschland."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thomas Mickeleit", sagtIMWF-Geschäftsführer Jörg Forthmann. "Mit seiner ausgewiesenen Expertise wird eruns neue Impulse geben und die Vernetzung mit Wissenschaft und Wirtschaftvorantreiben. So werden wir gemeinsam Zukunftsthemen der Kommunikation wieKünstliche Intelligenz und digitaler Wandel angehen und das Kompetenz-Netzwerkdes IMWF weiter ausbauen."IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnissewissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in derWirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. InFolge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durchUnternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischenWissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitungrelevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er hat alsehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting vielfältige Erfahrungenmit der Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen in der Managementpraxisgesammelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischenWissenschaft und Wirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das IMWF über IhreNachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird erwartet, nachweislichpraxisorientierte Forschung leisten zu wollen. Im Gegenzug hierzu obliegt es deneingebundenen Unternehmen, relevante Fragestellungen zu formulieren und dieFreiräume für die Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.imwf.dePressekontakt:Jörg ForthmannIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 111mailto:info@imwf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65649/4871148OTS: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH