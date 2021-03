München (ots) - Die ADAC Finanzdienste haben den digitalen Bezahldienst ADAC Pay

eingeführt. Die neue Payment App ermöglicht den mehr als 21 Millionen ADAC

Mitgliedern mobile Bezahlvorgänge mit ihrem Smartphone oder der Smartwatch.

Diese können damit online oder im stationären Handel kontaktlos bezahlen. Die

Payment App wurde gemeinsam mit dem Kooperationspartner Landesbank Berlin AG

entwickelt.



"Immer mehr Konsumenten setzen beim kontaktlosen Bezahlen ihr Smartphone oder

eine Smartwatch ein - ein Trend, der sich durch die Corona-Pandemie derzeit noch

beschleunigt", erklärt Jörg Helten, Vorstand für Finanzen und Dienstleistungen

bei der ADAC SE. "Mit ADAC Pay schaffen wir für unsere Mitglieder einen

digitalen Ersatz für ihre Brieftasche."





Die neue ADAC Bezahl-App steht in zwei verschiedenen Produktvarianten zurVerfügung: ADAC Pay Basis ist kostenfrei und mit vereinfachtemRegistrierungsverfahren nutzbar. Nach dem Aufladen der Karte mit bis zu 100 Eurokönnen Mitglieder dann deutschlandweit mobil, online oder in Apps bezahlen. Mitdieser Einstiegsvariante können Interessierte das digitale Bezahlverfahren inihrem Alltag testen. Eine gesetzliche Legitimation ist dabei nicht notwendig.Die erweiterte Variante der ADAC Pay App bietet für 0,99 Euro im Monat nebenunbegrenztem Auflade- bzw. Ausgabelimit auch die Möglichkeit zur weltweitenBezahlung - sogar in Fremdwährungen.Eine Aufladung von ADAC Pay funktioniert innerhalb der App mit allenKreditkarten - natürlich auch mit der ADAC Kreditkarte, die in Kooperation mitder Landesbank Berlin angeboten wird. So können ADAC Mitglieder sich mit ADACPay gegenseitig Geld über die P2P (Peer to Peer) Funktion zusenden oderverschiedene Mobilitätsangebote digital bezahlen.Die ADAC Pay App setzt biometrische Merkmale wie Fingerabdruck oder Verfahrenzur Gesichtserkennung als zweiten Authentifizierungs-Faktor ein. Diese bereitsmarktüblichen Sicherheitsverfahren sollen die Akzeptanz beim digitalen Bezahlenerhöhen.Für die Nutzung von ADAC Pay registrieren sich Mitglieder online auf adac.de/payund laden anschließend die ADAC Pay App im Apple oder Google Play Storeherunter. Wie die ADAC Kreditkarte funktioniert auch die neue ADAC Pay Appgleichzeitig als Mitgliedsausweis - das Mitführen einer Plastikkarte ist nichtmehr erforderlich.ADAC Pay ist derzeit in einem MVP-Stadium (Minimum Viable Product) und bietetsomit die wichtigsten Kernfunktionen. Der Leistungsumfang der App wird in dennächsten Monaten kontinuierlich erweitert, Nutzer werden dann von zusätzlichenServices und Vorteilsaktionen profitieren.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 hatte die ADAC SE rund 2.900Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,125 Mrd. Eurosowie ein Ergebnis vor Steuern von 82,2 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42mailto:alexander.machowetz@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122834/4871150OTS: ADAC SE