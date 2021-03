Breuninger und Staatsgalerie Stuttgart präsentieren digitale Fashion Show / Kick-off der Frühjahr-/Sommer-Saison 2021 (FOTO)

Stuttgart (ots) - Der Frühling steckt in den Startlöchern und mit ihm auch die

Trends für die neue Saison. Trotz aller gegenwärtigen Umstände müssen

Fashion-Fans in diesem Jahr nicht auf die Live-Präsentation der neuesten

Kreationen bei Breuninger verzichten. Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen

zeigt erstmals eine digitale Fashion Show. Attraktiver Schauplatz des virtuellen

Laufsteg-Events ist die Staatsgalerie Stuttgart.



Balmain, Gucci, Valentino und Balenciaga sind nur einige der klangvollen

Designer Brands, die Breuninger im Rahmen seiner ersten digitalen Fashion Show

am 25. März 2021 um 19 Uhr in der Staatsgalerie Stuttgart zeigen wird. Neben

dieser Bandbreite an internationalen Luxus Marken sind auch progressive Marken

wie Acne Studios, Nanushka oder Zimmermann Teil der Show. Präsentiert werden

Damen- als auch einige Herren-Styles sowie die neuesten Trend-Accessoires und

Schuhe. Besonderen Glanz verleihen der Show ausgewählte Schmuckstücke und

Accessoires von Bvlgari und Tiffany, welcher seit einiger Zeit auch auf

breuninger.com erhältlich sind.







Kulisse der Staatsgalerie Stuttgart. Umgeben von Alten Meistern und Klassischer

Moderne werden voluminöse Volants und gemusterte Maxikleider ihre Wirkung

besonders eindrucksvoll entfalten. Die Wahl der Fashion-Bühne ist dabei kein

Zufall - seit jeher inspirieren Kunst und Mode einander und so verbindet das

Kunstmuseum und Breuninger seit vielen Jahren ein enges Band.



Anlass der besonderen Inszenierung ist neben der Präsentation der

Frühjahr-/Sommer-Highlights 2021 auch das Jubiläumsjahr des

Multichannel-Retailers: Breuninger begeht in diesem Jahr sein 140-jähriges

Firmenjubiläum und zeigt dieses u. a. in Form einer vom Multimediakünstler

Michel Comte kreierten, bildgewaltigen Kampagne sowie einer Reihe von exklusiven

Capsule Collections wie z. B. Balmain, Dsquared und Etro.



Zutritt zur digitalen Front Row erhalten interessierte Fashionistas und

Trendsetter am 25. März 2021 um 19 Uhr über fashionshow.breuninger.com. Alle

Styles können direkt im Anschluss im Online-Shop unter breuninger.com geshoppt

werden. Zudem kann jeder Zuschauer über eine Chat-Funktion live mit den

Fashion-Experten von Breuninger interagieren.



Digitale Fashion Show



25. März 2021, 19 Uhr



Link zur Show: https://fashionshow.breuninger.com



Fotocredit: Peter Muntanion



