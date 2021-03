Xigem Technologies verbessert Cloud-basierte Technologieplattform

TORONTO, 23. März 2021 – Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FSE:2C1) („Xigem“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gab heute bekannt, dass es eine Absichtserklärung („LOI“) zur Erweiterung seiner cloudbasierten iAgent-Softwareplattform für Insurance Supermarket Inc. („ISI“) unterzeichnet hat. Xigem wird mit ISI zusammenarbeiten, um seine Versicherungstechnologie-(„Insurtech“)-Initiativen auf dem sich schnell entwickelnden nordamerikanischen Versicherungsmarkt weiter zu positionieren.

Schätzungen zufolge wird der globale Insurtech-Markt einer derzeitigen Größe von fast US$3 Milliarden in den Jahren 2021 bis 2028 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 48,8 % wachsen. Der zunehmende Bedarf an Digitalisierung und Vereinfachung der umfangreichen Palette an Versicherungsdienstleistungen trägt wesentlich zur Beschleunigung des Marktes bei.[i]

„Wie die meisten Finanzsektoren, ist auch der Versicherungsmarkt im Wandel begriffen, um die schnell wachsende digitale Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft zu unterstützen“, sagte Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies. „ISI war führend bei der vereinfachten Bereitstellung einer Reihe von Versicherungsprodukten und war mit seiner ursprünglichen Entwicklung von iAgent an der Spitze der Insurtech-Revolution. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem ISI-Team, um iAgent als wesentlichen Teil ihrer digitalen Strategie weiter auszubauen.“

iAgent wurde ursprünglich von ISI entwickelt und ist nun exklusiv für Xigem lizenziert. Es handelt sich um eine in den USA patentierte und in Kanada zum Patent angemeldete Cloud-basierte Technologie, die Unternehmen die Infrastruktur zur dezentralen Verwaltung ihrer Mitarbeiter, Aktiva und Geschäftstätigkeiten bietet. iAgent kann für Unternehmen maßgeschneidert werden, damit sie Aktiva, Transaktionen, Fulfillment- und Servicezyklen aus der Ferne verfolgen und verwalten können. Gleichzeitig lässt sich iAgent nahtlos in die meisten CRM- und ERP-Systeme integrieren, um den Verbraucher, den Behandlungssuchenden und das Lernerlebnis gewinnbringend zu optimieren.