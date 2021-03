SEATTLE, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, die weltweit führende Analyseplattform (NYSE: CRM) hat heute Business Science eingeführt, eine neue Klasse von KI-gestützten Analysen, die datenwissenschaftliche Techniken zugänglicher macht und es Geschäftsleuten und Analysten ermöglicht, intelligentere Entscheidungen schneller zu treffen. In einem Markt, in dem Agilität der ultimative Wettbewerbsvorteil ist, ermöglicht Business Science mehr Menschen Daten mit vereinfachter Modellerstellung, Vorhersagen, Was-wäre-wenn-Szenarien, Prognosen und anderen Analysemethoden – und zwar alles per Klicks und ganz ohne Programmier-Codes.

Tableau wird Einstein Discovery in seinem 2021.1-Update liefern, dem ersten großen Release, das Business Science unterstützt. Durch die Integration der vertrauenswürdigen Vorhersagen und Empfehlungen von Einstein Discovery in Echtzeit in Tableau bekommen die Mitarbeiter ein besseres Verständnis davon, was passiert ist und warum, um die wahrscheinlichen Geschäftsergebnisse vorhersehen zu können und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Seit mehr als fünf Jahren hilft Einstein Discovery Salesforce-Kunden dabei, innerhalb von Minuten Einblicke in Muster von Millionen von Datenzeilen zu gewinnen und Muster zu verstehen, ohne dass dafür ausgefeilte Datenmodelle erforderlich sind.

„Data Science ist heutzutage für die meisten Geschäftskunden nicht greifbar. Geschäftsanalysten zählen seit Langem auf Datenwissenschaftler, um mithilfe ausgefeilter Modelle aussagekräftige und präzise Erkenntnisse zu gewinnen. Zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, kann jedoch komplex, teuer und zeitaufwändig sein", erklärte Chandana Gopal, Forschungsleiterin für die Zukunft der Intelligenz bei IDC. „Während Data Science zu leistungsstarken Erkenntnissen führen kann, muss manchmal zwischen Präzision und der Zeitdauer bis zum Erlangen dieser Erkenntnisse abgewogen werden. Business Science hat diesen Konflikt erkannt und versucht, Data Science für mehr Menschen zugänglich und umsetzbar zu machen."