Die nsToshiba Corporation (TOKYO:6502) hat heute bekanntgegeben, dass die Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation – das Unternehmen der Toshiba Group, das auf die Arbeit an der globalen Infrastruktur spezialisiert ist (nachfolgend Toshiba) –, einen strategischen Geschäftszusammenschluss mit Fortem Technologies, Inc. (nachfolgend Fortem) eingegangen ist und 15 Millionen USD in das Unternehmen investiert hat. Fortem ist ein Technologieführer im Bereich der Gegen-Drohnen-Sicherheit, und Toshiba will über diesen Zusammenschluss seine Geschäftstätigkeiten im Bereich Sicherheitslösungen auf Radarbasis erweitern.

Fortem hat seinen Sitz in Utah, USA. Das Unternehmen für Drohnensicherheit konnte in den letzten Jahren aufgrund seiner Lieferungen von führenden Gegen-Drohnen-Systemen ein rasches Wachstum verzeichnen, insbesondere mit äußerst präzisen, leicht installierbaren Radaren zur Erkennung kleiner Drohnen sowie mit autonomen Drohnen, die gefährliche Drohnen in einem Netz erfassen können.