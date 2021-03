Azincourt Energy beendet Winter-Bohrprogramm von 2021 aufgrund von warmem Wetter früher

Für die Jahreszeit ungewöhnlich warmes Wetter in den ersten zwei Märzwochen und eine schnelle Schneeschmelze erforderten, dass das Diamantbohrprogramm rund zwei Wochen früher als geplant beendet wurde. Temperaturen am Tage von über null Grad mit nur leichtem Frost über Nacht führten zu schneller Schmelze von Eisstraßen über Flüssen und Sümpfen. Um die Sicherheit der Teams zu gewährleisten und im Interesse der Umwelt wurde die Entscheidung getroffen, die restlichen Meter des Programms auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben.

Geplant waren für das Explorationsprogramm von 2021 mindestens 10 Bohrlöcher und Diamantbohrungen von bis zu 2500 Metern. Das Programm wurde beendet, nachdem 1195 Meter in 5 Bohrlöchern fertiggestellt worden waren. Erste Ergebnisse lassen darauf schließen, dass der leitende Korridor durch die Zonen A bis G ein mächtiges graphitisches Paket und damit verbundene komplexe Strukturmuster enthält, was ideale Voraussetzungen für Uranmineralisierung sind. Der Bohrkern aus fünf abgeschlossenen Bohrlöchern wird aktuell protokolliert und an das Labor SRC Laboratories in Saskatoon verschickt, wo er einer Mehrelementanalyse unterzogen wird. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

“Durch offene Wasserflächen bei Eisstraßen und den schnell steigenden Wasserspiegel in den Buchten und sumpfigen Gebieten aufgrund von schneller Schneeschmelze wussten wir, dass es Zeit war, unser Winterprogramm zu beenden”, sagte Exploration Manager Trevor Perkins. “Die fünf abgeschlossenen Bohrlöcher bestätigen, dass wir auf dem Konzessionsgebiet East Preston auf dem richtigen Weg waren. Die durchteuften Strukturen zeigen eine Komplexizität, die mit zahlreichen durchschneidenden Verwerfungen übereinstimmt, was auf ein potenzielles Uranvorkommen schließen lässt. Wir freuen uns schon, wenn wir die Bohrungen wieder aufnehmen können”, fuhr Herr Perkins fort.

Das Unternehmen untersucht Möglichkeiten, um die noch fehlenden Meter dieses Programms abzuschließen. Zu den in Betracht kommenden Möglichkeiten gehören ein Bohrprogramm im Sommer 2021 und ein erweitertes Bohrprogramm im Winter 2021-2022, was von Genehmigungen und Gemeinde-Konsultationen abhängt.

“Das warme Wetter wurde für uns leider zum Nachteil, und es gibt keine Alternative, als die restlichen Meter vorerst zu verschieben”, sagte President und CEO Alex Klenman. “Wir suchen nach Möglichkeiten, um die restlichen Bohrlöcher schnell abzuschließen. Das ist eine Priorität und wir haben ein paar Optionen. Diese Bohrlöcher werden abgeschlossen”, fuhr Klenman fort.

Wie zuvor berichtet, handelte es sich bei dem Zielgebiet für das Bohrprogramm 2021 um den leitenden Korridor von der A-Zone bis zur G-Zone (Abbildungen 1 und 2). Grundlage für das Bohrprogramm sind die Bohrergebnisse aus den Jahren 2019 und 2020, die bodengestützten Elektromagnetismus- und Gravitationsuntersuchungen zwischen 2018 und 2020 sowie die VTEM- und Magnetuntersuchungen auf dem gesamten Projektgebiet. Die im Dezember 2020 abgeschlossene HLEM-Untersuchung weist auf mehrere potenzielle Leiter und strukturelle Komplexität am Ostrand des Korridors hin.

Abbildung 1: Zielkorridore auf dem Uranprojekt East Preston im Westen des Athabascabeckens in Saskatchewan

Abbildung 2: Gebiete der Bohrziele für 2021 auf dem Uranprojekt East Preston

Abbildung 3: Plan der 2021 abgeschlossenen Bohrlöcher auf Uranprojekt East Preston

Abbildung 4: Lage des Konzessionsgebiets im Westen des Athabascabeckens, Saskatchewan, Kanada

Über East Preston

Azincourt kontrolliert eine Mehrheitsbeteiligung von 70 % am mehr als 25.000 Hektar großen Projekt East Preston im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens mit Skyharbour Resources (TSX.V: SYH) und Dixie Gold. Im Konzessionsgebiet wurden drei vielversprechende leitfähige Korridore mit magnetischen Tiefstwerten entdeckt. Diese drei ausgeprägten Korridore weisen eine Streichlänge von insgesamt über 25 Kilometern auf, wobei jeweils mehrere EM-Leiterabschnitte identifiziert wurden. Bis dato abgeschlossene Bodenerkundungs- und -erprobungsarbeiten haben Ausbiss-, Boden-, biogeochemische und Radonanomalien identifiziert, die wichtige Spurenelemente für die Entdeckung diskordanter Uranlagerstätten sind.

Das Projekt East Preston verfügt über mehrere lange lineare Konduktoren mit gebogener Ausrichtung und versetzten Brüchen in der Nähe von interpretierten Verwerfungslinien - klassische Ziele für im Grundgebirge enthaltene diskordante Uranlagerstätten. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Grundgebirgsleiter, sondern aufgrund der strukturellen Komplexität um Ziele mit deutlich hochgestufter/verbesserter Höffigkeit.

Bei den Zielen handelt es sich um im Grundgebirge enthaltene, mit einer Diskordanz einhergehende Uranlagerstätten, die der Lagerstätte Arrow von NexGen und der Mine Eagle Point von Cameco ähnlich sind. East Preston befindet sich in der Nähe des südlichen Randes des westlichen Athabasca-Beckens, wo sich die Ziele in einer oberflächennahen Umgebung ohne Athabasca-Sandsteindeckschicht befinden, weshalb sie relativ oberflächennahe Ziele sind, bei ihrer Entdeckung jedoch eine große Tiefenausdehnung aufweisen können. Der Projektgrund befindet sich entlang eines parallel verlaufenden leitfähigen Abschnitts zwischen dem Abschnitt PLS-Arrow und der Lagerstätte Centennial von Cameco (Abschnitt Virgin River / Dufferin Lake).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., dem Explorationsleiter von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit in seinem in einem Joint Venture betriebenen Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, und auf dem Uran-Lithium-Projekt der Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

„Alex Klenman“

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC

V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.