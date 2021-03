Israel feiert in dieser Woche das Pessach-Fest, den Auszug aus Ägypten vor 3.000 Jahren, das Ende der Knechtschaft des jüdischen Volkes. Das Fest kommt wie bestellt, denn gleichzeitig ist die Knechtschaft unter dem Covid-19-Virus so gut wie beendet. Cafés sind gut besucht, Restaurants nehmen wieder Tischbestellungen an, Theater-Bühnen sind hell erleuchtet und vom Flughafen Ben

Der Beitrag Die nächste Welle gibt es nur am Meer erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Godel Rosenberg.