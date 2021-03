Corona-Krise Altmaier kündigt erneuten 'Wirtschaftsgipfel' an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.03.2021, 14:13 | 64 | 0 | 0 23.03.2021, 14:13 | BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen neuen "Wirtschaftsgipfel" angekündigt. Altmaier sagte am Dienstag in Berlin, er werde Ende der kommenden Woche erneut Vertreter von mehr als 40 Verbänden einladen. Dabei solle es neben der aktuellen Lage auch darum gehen, wie es nach dem Ende der Pandemie bei Innovationen und Erneuerungen vorangehen könne. Altmaier hatte bereits Mitte Februar zu einem Wirtschaftsgipfel eingeladen. Der Wirtschaftsminister verteidigte mit Blick auf steigende Infektionszahlen die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April. Zugleich soll über Ostern das wirtschaftliche, private und öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden. Altmaier nannte die Beschlüsse einen "beispiellosen Kraftakt" nach stundenlangen Beratungen über alle Parteigrenzen hinweg. Es gehe darum, die dritte Welle zu brechen, bevor der Höhepunkt erreicht werde. Nur so könne es erreicht werden, dass die Substanz der deutschen Wirtschaft dauerhaft unbeschädigt aus der Krise hervorgehe. Altmaier kündigte außerdem bis Ende dieser oder Anfang der kommenden Woche Details über zusätzliche Coronahilfen für Firmen an - dies hatte der Bund bei den Beratungen mit den Ländern angekündigt. Laut Beschluss ist ein "ergänzendes Hilfsinstrument" geplant für Unternehmen, die im Zuge der Pandemie besonders schwer und über eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffen sind. Er werde zeitnah mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Regierungsfraktionen reden, sagte Altmaier./hoe/DP/jha





