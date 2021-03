DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische SPD-Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty hat dem Bund und der Landesregierung Strategielosigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgeworfen. Es werde darüber debattiert, ob Gründonnerstag geschlossen werde oder nicht, ob man mit dem Campingwagen an die Ostsee fahren oder nach Mallorca fliegen dürfe, sagte Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. Die entscheidende Frage sei aber, wie man aus dem "Dauerlockdown-Stress" herauskomme. "Das ist doch alles kein Hexenwerk, eine langfristige Strategie zu bekommen, um aus dieser Pandemie und diesem Rein und Raus aus dem Lockdown zu kommen", sagte Kutschaty. "Das nervt die Menschen."

Seit Monaten fordere die SPD-Opposition für NRW eine Coronatest-Infrastruktur vor allem für Kinder. "Wir könnten viel weiter sein und kämen auch leichter durch die Krise, wenn wir endlich die von uns geforderte Test-Infrastruktur hätten."