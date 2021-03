USA und China als Konjunktur-Lokomotiven

Letztes Jahr hatte unter den größten Volkswirtschaften einzig China ein positives Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Von der hohen Exportnachfrage Chinas profitierten global zahlreiche Industriebranchen. In den kommenden Monaten wird die US-Wirtschaft zur zweiten Konjunkturlokomotive werden. Wir stellen die Einschätzung von Carsten Mumm, Donner & Reuschel für die Letztes Jahr hatte unter den größten Volkswirtschaften einzig China ein positives Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Von der hohen Exportnachfrage Chinas profitierten global zahlreiche Industriebranchen. In den kommenden Monaten wird die US-Wirtschaft zur zweiten Konjunkturlokomotive werden. Wir stellen die Einschätzung von Carsten Mumm, Donner & Reuschel für die Südseiten der Börse München vor.

Nachdem im Winterhalbjahr bereits ein erneuter wirtschaftlicher Einbruch trotz erhöhter Corona-Fallzahlen verhindert werden konnte, sorgt das kürzlich beschlossene 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturpaket für einen weiteren Stimulus. Entsprechend sind in diesem Jahr in den USA über sechs Prozent Wirtschaftswachstum wahrscheinlich – fast so viel wie die erwarteten acht Prozent für China.

Deutsche Exportwirtschaft profitiert