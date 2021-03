Cartier Resources steigert Ressource um 70% auf über 2 Mio. Unzen Gold!

Cartier Resources hat die Ressource auf der Chimo-Mine in Québec um 70% auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold gesteigert. Das sollte der Aktie neuen Schwung verleihen.

Cartier Resources (0,32 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) hat die lange erwartete neue Resourcenschätzung für die Chimo-Mine vorgelegt. Demnach kommt das Vorkommen in der historischen Mine nun auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold. Davon befinden sich 684.000 Unzen in der höheren Kategorie „indicated und 1,358 Mio. Unzen in der Kategorie „inferred“ (siehe Tabelle unten und ausführlich hier ). Die neue Ressource setzt sich aus 6,616 MIo. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 3,21 g/t (indicated) sowie 15,24 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 2,77 g/t (inferred) zusammen.

Cartier Resources: Ein Übernahmekandidat?

Die Chimo-Mine warf zwischen 1964 und 1997 insgesamt 376.217 Unzen Gold ab, bevor der Betrieb wegen des damals zu niedrigen Goldpreises eingestellt wurde. Cartier Resources hat seit dem Erwerb insgesamt 124 Bohrlocher mit 58.054 Metern niedergebracht, die die Basis für die aktuelle Ressourcenschätzung darstellen. Bisher wurden insgesamt 27 Goldzonen mit 17 Goldstrukturen identifiziert, die in drei „Gold Korridore“ unterteilt werden. Aus früheren Zeiten existieren auch noch Schächte, die bis in eine Tiefe von 900 Metern reichen und deren Stabilität bereits geprüft wurde. Die Liegenschaft liegt mitten in der Mining-Region rund um die Stadt Val-d’ore, verfügt über einen Anschluss ans Stromnetz und kann das ganze Jahr über erreicht werden. In der näheren Umgebung befinden sich allein 6 Verarbeitungsanlagen und mehrere Goldminen. Dadurch kann Chimo laut CEO Philippe Cloutier auch relativ schnell und kostengünstig wieder in Betrieb genommen werden. Mit 2 Mio. Unzen im Rücken wird die Aktie bzw. Chimo auch für Übernehmer interessant, die schnell in Produktion gehen wollen. Als mögliche Käufer werden am Markt Cartiers Großaktionär AgnicoEagle (Anteil: 16,4%) sowie Eldorado Gold gehandelt, das bereits die Lamaque-Goldmine in Québec betreibt. Mit einem Börsenwert von aktuell 74 Mio. CAD wäre Cartier für diese Goldproduzenten leicht zu stemmen.