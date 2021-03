WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind in der zweiten Märzwoche (8. bis 14. März 2021) in Deutschland

18 906 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt 12 % oder 2 591 Fälle unter dem

Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche. Dies geht aus

einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein

Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die ersten

Sterbefallzahlen für Deutschland bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht

werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht weiter zurück





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle ist derzeit biseinschließlich der 8. Kalenderwoche 2021 (22. bis 28. Februar) möglich. Indieser Woche gab es laut dem RKI 1 493 COVID-19-Todesfälle. Die Zahl ist damitgegenüber der Vorwoche um 386 Fälle gesunken.Die gesamten Sterbefallzahlen gingen in der 8. Kalenderwoche weiter zurück undlagen 2 208 Fälle beziehungsweise 10 % unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre.Äußerst milde Grippewelle erklärt unterdurchschnittliche SterbefallzahlenLaut aktuellem Influenza-Wochenbericht des RKI ist die Aktivität andererAtemwegserkrankungen, die normalerweise mit einem Anstieg der Sterbefallzahlenam Jahresanfang zusammenhängt, in dieser Wintersaison auf einem vorher nieerreichten, niedrigen Niveau. Insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 waren dieSterbefallzahlen durch starke Grippewellen in den ersten Monaten des Jahresdeutlich erhöht. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Durchschnitt dergesamten Sterbefallzahlen für die Vorjahre wider. Sie erklären, warum im Laufedes Februars die gesamten Sterbefallzahlen trotz der neu auftretendenCOVID-19-Todesfälle unter den Durchschnitt der Vorjahre gefallen sind.Sterbefallzahlen in Sachsen wieder im Bereich des Durchschnitts der VorjahreAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der7. Kalenderwoche (15. bis 21. Februar 2021) abbilden. In dieser drittenFebruarwoche lagen die Sterbefallzahlen in keinem Bundesland um mehr als 10 %über dem Durchschnitt der Vorjahre. In Thüringen (+8 % oder 50 Fälle) und imSaarland (+8 % oder 24 Fälle) lagen sie mindestens 5 % über diesem Durchschnitt,in allen anderen Bundesländern in dessen Bereich oder darunter. In Sachsen (-1 %oder 13 Fälle), wo die Entwicklung in den letzten Monaten besonders auffälligwar, lagen die Sterbefallzahlen somit erstmals seit Anfang Oktober 2020 wiederim Bereich des Durchschnitts der Vorjahre. Einen Höchststand gab es dort zumEnde des vergangenen Jahres: In den letzten drei Kalenderwochen 2020 hatten sich