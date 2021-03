Pandion Projektfortschritte in Düsseldorf Nachrichtenquelle: 4investors | 23.03.2021, 10:38 | 3 | 0 | 0 23.03.2021, 10:38 |



Pandion hat in Düsseldorf eine Baugenehmigung erhalten. Geplant ist dort das Büroprojekt Pandion Rise in der Nähe des Stadttors an der Völklinger Straße. Der Büroturm wird eine Höhe von 70 Metern haben, die Gesamtmietfläche liegt bei 35.000 Quadratmetern. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf mehr als 200 Millionen Euro. Das neue Gebäude soll 2024 fertig sein. Dies ist das aktuell größte Gewerbeprojekt von ...

