Kooperation mit Uponor untermauert hohe Nachfrage nach energieeffizienten Dämmlösungen



va-Q-tec hat gestern eine bestehende Zusammenarbeit mit Uponor bekannt gegeben. Das finnische Unternehmen (Marktkapitalisierung: 1,34 Mrd. Euro) ist ein weltweit führender Hersteller von Systemen und Lösungen für die hygienische Trinkwasserversorgung.



Produktlaunch ist erst der Anfang: Im Rahmen der Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen gemeinsam bereits ein vakuumgedämmtes Rohrleitungssystem entwickelt, das ab sofort unter dem Namen 'Uponor Ecoflex VIP' vertrieben wird. Die Vorteile des Systems gegenüber vergleichbaren Lösungen liegen zum einen in der ausgezeichneten Dämmleistung (bis zu 60% weniger Wärmeverlust gegenüber mit Weichschaum isolierten Rohren) und zum anderen in der hohen Flexibilität, die ein schnelleres und somit kostengünstigeres Verlegen der Systeme ermöglicht. Mit dem Verkaufsstart beginnen zudem weitere gemeinsame Produktentwicklungen, wodurch auch in Zukunft positiver Newsflow aus dieser Partnerschaft folgen dürfte.



Umsatzbeitrag in 2021 im niedrigen einstelligen Mio.-Bereich erwartet: In 2021 rechnen wir aus der Partnerschaft mit einem Erlösbeitrag von rund 1,5 Mio. Euro, der sich in den darauffolgenden Jahren wesentlich erhöhen dürfte (MONe: ab 2022 ca. 3,0 Mio. Euro jährlich). Untermauert wird unsere Prognose dadurch, dass Uponor vergangene Woche die Guidance (von +/- 2,5% auf mindestens 2,5% Umsatzwachstum) für dieses Jahr angehoben hat, was für eine insgesamt gute Nachfrage seitens der Uponor-Kunden spricht. Einhergehend mit der Unternehmensstrategie von va-Q-tec, die Margen im Produkt- Segment durch neue Anwendungen weiter auszuweiten, schätzen wir für die Kooperation ähnlich hohe Margen wie im Systeme-Segment (MONe: EBIT-Marge ca. 15%). Die Zusammenarbeit bestätigt den von uns antizipierten hohen Bedarf nach hochwertigen Dämmlösungen zur Steigerung der Energieeffizienz, dementsprechend erwarten wir für das Produkt-Segment in Q1/21 trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds weiterhin Erlöse deutlich über jenen des Vorjahres (MONe: 5,0 Mio. Euro; +18,2% yoy).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 41,00 Euro