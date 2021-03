Plenum Investments AG lanciert erfolgreich den Plenum European Insurance Bond Fund

Am 22.3.2021 wurde der Plenum European Insurance Bond Fund mit einem Startvolumen von über EUR 20 Mio. erfolgreich lanciert. Der UCITS-Fonds mit täglicher Liquidität investiert ausschliesslich in Nachranganleihen europäischer Versicherer.

Ziel des Fonds ist es, von der sektorspezifischen Zusatzprämie und den Marktineffizienzen im Bereich europäischer Nachranganleihen zu profitieren.

Der Fonds ermöglicht auch Anlagen in Restricted Tier 1 Instrumente (RT1), die sich im europäischen Markt für nachrangige Anleihen mehr und mehr etablieren.

Daniel Grieger, Partner und verantwortlicher Manager für diesen Geschäftsbereich führt aus: «Nachranganleihen im Versicherungssegment weisen eine überdurchschnittliche Prämie im Vergleich zum tatsächlichen Kreditrisiko auf. Sie eignen sich sehr gut, um auf die Herausforderungen im Niedrigzinsumfeld zu reagieren.»

Mit tiefgehender Fundamentalanalyse, einer fokussierten Betrachtungsweise und regelmässigem Austausch mit den Entscheidungsträgern von Emittenten soll die Dynamik in der Versicherungsbranche genutzt werden. Rötger Franz, Lead Portfoliomanager des Fonds ergänzt: «Der Deep Dive in unserer Nische ist unverzichtbar, wenn es darum geht, einen zusätzlichen Mehrwert zu liefern.»

«Wegen des Nischencharakters von Versicherungsanleihen wurden Research-Kapazitäten massiv reduziert. Das haben wir zum Anlass genommen, unser Expertenwissen in diesem Marktsegment ganz bewusst auszubauen», so Dr. Rainer Grünig, Partner und CEO der Plenum Investments AG.

Der Fonds ist ein weiterer entscheidender Schritt der gezielten Expansionsstrategie der Plenum Investments AG in den Bereich der Versicherungsanleihen, die mit der erfolgreichen Auflegung des Plenum Insurance Capital Fund im Jahr 2020 begonnen wurde.

«In einer Zeit wachsender Inflationsängste und hoher Verschuldung erhalten Anleger die Chance, ihr bestehendes Portfolio an die aktuellen Herausforderungen anzupassen und zu optimieren. Zwar sind Nachranganleihen von Versicherungen volatiler als herkömmliche Unternehmensanleihen, doch sie weisen die niedrigsten Ausfallraten im Vergleich zu anderen Sektoren auf», so Rötger Franz. Er ergänzt «Fehlbewertungen sind in diesem Nischensektor keine Seltenheit. Mit unserem aktiven Managementansatz werden wir auch diese gezielt ausnutzen.»

Der Fonds eignet sich für Investoren, die sowohl die Widerstandsfähigkeit ihres Portfolios stärken als auch die Chance auf mehr Rendite auf ihre Anleihepositionen unter den gegebenen Marktbedingungen erhöhen wollen. Der Fonds bietet Investoren eine Lösung, um das Risiko-Ertragsverhältnis im Segment der Anleihen mit einem durchschnittlichen BBB-Rating zu verbessern.

Es sind währungsabgesicherte Anteilsklassen in CHF, EUR und USD verfügbar. Das Durationsrisiko wird statisch auf fünf Jahre begrenzt. Der Fonds ist nach Artikel 8 der Europäischen Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Wir danken unseren Investoren für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft, unseren neuen Fonds von Anfang an zu unterstützen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die untenstehende Adresse.

Pressekontakt:

Schweiz: Plenum Investments AG / Nico Rischmann

E-Mail: nico.rischmann@plenum.ch / Telefon: +41 43 488 57 92 / www.plenum.ch

Deutschland und Österreich: Plenum Investor Services UG / Robert Holzreiter

E-mail: robert.holzreiter@plenum.services / Telefon: +49 8041 793 38 03 / www.plenum.services

