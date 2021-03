Wird Plug Power sich nun noch retten können oder ist das schon wieder der Anfang vom Ende? Man kann derzeit nur spekulieren, die Aussichten sind jedoch alles andere als rosig. Man hatte eigentlich gedacht, dass Plug Power seine schwersten Zeiten hinter sich gebracht hätte, das war aber wohl nur der Anfang. Der Unmut wird auf jeden Fall immer größer!

Was bedeutet das alles nun für die Aktie? Wird schon bald wieder die Marke von 30 Euro unterschritten? Die Tendenz geht eindeutig in diese Richtung. Was für bittere Zeiten für alle, die es mit dieser innovativen Aktie gehalten haben! Heute muss man Verluste in Höhe von 1,23 Prozent und 0,40 Euro verbuchen. Der Kurs stürzt auf nur noch 32,12 Euro ab!

Fazit: Wie geht es mit den Wasserstoff-Aktien jetzt weiter? Ist die gesamte Branche am Ende? Lesen Sie alles über die Krise und die nächsten Gewinnchancen in unserem aktuellen Sonderreport. Hier kostenlos abrufen.