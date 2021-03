Wahnsinnig gute Aussichten für NanoRepro momentan! Durch den verschärften Lockdown wird es nun reihenweise neue Tests brauchen. Diese kommen in Deutschland oftmals aus dem Hause NanoRepro! Nun kann man also davon ausgehen, dass die Umsätze des Marburger Unternehmens für Schnelldiagnostika nochmals stark in die Höhe gehen werden.

Hier wird sich die nächsten Stunden, Tage und Wochen also eine Menge tun. NanoRepro wird diese Chance nicht ungenutzt lassen und seine Produkte auf die Märkte schmeißen und nachproduzieren, was das Zeug hält. Die Möglichkeiten für das Marburger Unternehmen, das Corona-Schnelltests anbietet, sind enorm. Diese Aktie sollte man also auf dem Zettel haben!

Bei dieser Aktie steht also nun eine sehr entscheidende Phase an, aus der man möglichst gestärkt hervorgehen sollte. Die Aktie bringt sich nun schon in Stellung dafür, dass in den nächsten Wochen enorme Umsätze generiert werden können. Heute gibt es ein sattes Plus um 4,43 Prozent und 0,70 Euro gegenüber dem Vortag. Das entspricht einem Anstieg auf 16,50 Euro!

