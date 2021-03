Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hapag-Lloyd testet Interesse für eine neue Anleihe Hapag-Lloyd will eine Anleihe über 300 Millionen Euro begeben. Dabei soll es sich um eine Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug handeln. In einem ersten Schritt will man eine Roadshow durchführen und mit möglichen Investoren reden. Das frische Geld soll …