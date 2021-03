Robuste Smartwatch in Militärqualität ist der ultimative Partner für herausfordernde Hindernisläufe in Militärqualität, Amazfit kooperiert mit Spartan

BOSTON, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- Amazfit, eine globale Marke im Wearables-Markt, hat eine Partnerschaft mit Spartan, der weltweit führenden Ausdauersport- und Wellness-Marke, bekannt gegeben, um seine neue T-Rex Pro Smartwatch bei Hindernisläufen in den USA und Europa zu testen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Amazfit offizieller Partner von Spartan Race US und Presenting Partner von Spartans kommendem Spartan Sprint-Hindernislaufrennen in Palm Beaches, Florida und wird bei einer Auswahl von Veranstaltungen auf der ganzen Welt aktiv.

„Mit Wasser, Schlamm, Feuer und Stacheldraht stellt der Spartan-Rennkurs die Athleten auf die ultimative Probe - und sie brauchen eine Smartwatch, die den Elementen standhält und gleichzeitig ihre Leistung misst", sagt Ian Lawson, Vice President of Global Partnerships bei Spartan. „Die militärische Robustheit der T-Rex Pro von Amazfit macht sie zum perfekten Wearable für die Spartan-Community. Wir freuen uns, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die dieser Herausforderung gewachsen ist und unsere Mission, Leben zu verändern, teilt."

Die Amazfit T-Rex Pro wurde entwickelt, um den Instinkt zu erforschen. Sie hat 15 militärische Tests bestanden und kann den meisten Arten von extremen Bedingungen und Herausforderungen standhalten, was sie zum perfekten Partner für den aktiven Lebensstil der Spartaner macht. Die umfassenden Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen beinhalten eine Reihe von beliebten Outdoor-Sportmodi für abenteuerliche Aktivitäten, die es einfacher machen, fit und gesund zu bleiben und aus Ihrer Komfortzone auszubrechen. Die Smartwatches unterstützen Rennfahrer bei der Bewältigung von Spartan-Herausforderungen und verfügen über eine Wasserdichtigkeit von 10 ATM, ein System zur Messung der Blutsauerstoffsättigung, die vier globalen Navigationssatellitensysteme, einen barometrischen Höhenmesser und mehr als 100 Sportmodi.

„Die Amazfit T-Rex Serie zielt darauf ab, den Menschen zu helfen, ihre Einstellung auszudrücken, ihre Persönlichkeit zu zeigen, einen aktiveren Lebensstil zu leben und ihre Grenzen zu neuen Extremen zu treiben", sagte Amazfits Vize-Präsident, Bin Fan. „Die Benutzer der Amazfit T-Rex-Serie sind aktive Outdoor-Enthusiasten, die hart arbeiten und nie aufhören zu lernen, genau wie alle Spartaner auf der ganzen Welt. Unsere kollektiven Athleten treiben sich gegenseitig an, durch Kameradschaft und Wettbewerb die besten Versionen ihrer selbst zu sein, und wir können es kaum erwarten, dass die T-Rex Pro die Wellness-Ziele der Spartan Community auf und neben der Rennstrecke unterstützt."

Die Partnerschaft beginnt am 27. März beim Spartan Race in Las Vegas und wird am 24. April beim Palm Beaches Spartan Sprint 5K Weekend presented by Amazfit ihren Höhepunkt finden. Es wird bis 2021 während der Spartan US und EMEA Rennsaison fortgesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie die offiziellen Webseiten von Amazfit und Spartan.

INFORMATIONEN ZU AMAZFIT

Amazfit wurde 2015 gegründet und bietet smarte Uhren und Bänder für den täglichen Gebrauch bis hin zum Outdoor-Sport sowie smarte Geräte für Sport und Gesundheit wie TWS-Ohrhörer, smarte Laufbänder und smarte Waagen. Derzeit sind Amazfit-Produkte auf den Märkten von mehr als 90 Ländern und Regionen vertreten, darunter die USA, Deutschland und Japan. Im Jahr 2020 hatte Amazfit den größten Anteil am Markt für Uhren für Erwachsene in Spanien und Indonesien.

ÜBER SPARTAN

Spartan schafft transformative Erfahrungen, Produkte und Inhalte, die Menschen, Unternehmen und Teams dabei helfen, Grenzen einzureißen und das zu erweitern, was sie für möglich halten. Die Marke kombiniert globale Großveranstaltungen mit einer lebendigen digitalen Content- und Community-Plattform. Mit 250 Veranstaltungen in mehr als 40 Ländern auf sechs Kontinenten ist Spartan die weltweit führende Ausdauersport- und Wellness-Marke. Besuchen Sie spartan.com für weitere Informationen und die Registrierung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1470558/1.jpg