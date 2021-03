Die m:access-notierte Homes & Holiday wird zukünftig von einem Alleinvorstand geführt. „Finanzvorstand Philip Kohler ist mit Ablauf seines Vorstandsvertrages und in beidseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden”, teilt der Immobilien-Vermittler am Dienstag mit. Kohler solle in den kommenden Monaten noch beratend tätig sein, heißt es aus dem Unternehmen.Damit besteht der Vorstand der Homes & Holiday nun ...