Novo Resources zieht die Option auf Kalamazoos Queens-Projekt.

Spannende Entwicklung: Die kanadische Novo Resources (WKN A1JG38) hat die Option gezogen, eine zunächst 50%ige Beteiligung am Explorationsprojekt Queens von Kalamazoo Resources ( WKN A2PTCL / ASX KZR ) im australischen Bundesstaat Victoria zu erwerben – und zahlt dafür rund 2 Mio. Dollar in Aktien.

Wie Kalamazoo glaubt auch Novo, dass das Queens-Projekts nicht ausreichend erkundet ist, da dort bisher keine systematischen, modernen Explorationstechniken eingesetzt und nur begrenzte Bohrungen in geringe Tiefe abgeteuft wurden. Bei Fosterville aber traf man auf die hohen Gehalte erst, als man auch in größere Tiefen bohrte!

Novo kann sich nun, nach Erwerb der 50%-Beteiligung, weitere 20% am Queens-Projekt verdienen, indem man in den nächsten fünf Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 5 Mio. AUD aufbringt. Noch einmal 10% (höchstens 80%) können sich die Kanadier sichern, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach ihrer Entscheidung eine wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) vorlegen.

Fazit:

Das Joint Venture mit Novo ist unserer Ansicht nach von großem Vorteil für Kalamazoo. Zum einen füllt man sich weiter die Kassen, was bei den zahlreichen vielversprechenden Projekten / Aktivitäten des Unternehmens – u.a. Castelmaine und Ashburton – nur hilfreich sein kann. Und eben angesichts dieser anderen Projekte ist es für Kalamazoo auch vorteilhaft, dass man mit Novo nun einen starken Explorationspartner zur Seite stehen hat, der voraussichtlich dem Queens-Projekt die Aufmerksamkeit – sprich 5 Mio. USD an Explorationsaufwendungen – schenkt, die es verdient. Und sollte Novo auf Queens wirklich die nächste Fosterville-Mine entdecken, wäre Kalamazoo immer noch mit einer ansprechenden Beteiligung dabei!

