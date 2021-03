---------------------------------------------------------------------------

Schweizer Electronic AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2020

- Umsatz steigt im zweiten Halbjahr 2020 gegenüber dem ersten um 17 Prozent

- EBITDA innerhalb der Erwartungen



- 2021 Umsatzsteigerung um mindestens 20 Prozent



Schramberg, 23. März 2021 - Die SCHWEIZER Gruppe erreichte auf Basis von vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von 98,3 Mio. Euro und liegt damit über der prognostizierten Umsatzerwartung von zwischen 87 und 93 Mio. Euro (Vorjahr: 120,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von -9,5 Mio. Euro (Vorjahr: +0,1 Mio. Euro) mit einer EBITDA-Quote von -9,7 Prozent (Vorjahr: +0,1 Prozent) lag im Rahmen der im Juli 2020 konkretisierten Erwartungen für das Jahr 2020.



Umsatzentwicklung



Mit einem Umsatz von 29,3 Mio. Euro im vierten Quartal 2020 hat sich die Umsatzentwicklung gegenüber den Vorquartalen des Jahres wieder deutlich erholt. Insbesondere die verstärkte Nachfrage von Automotive-Kunden in den Monaten September bis November sind für diese positive Entwicklung kennzeichnend.



Der Rückgang des Jahresumsatzes von insgesamt -18,6 Prozent betraf sowohl die Umsätze aus Eigenproduktion mit -18,0 Prozent, als auch die Umsätze aus der Produktion unserer asiatischen Partner WUS und Meiko mit einem Rückgang von -19,9 Prozent. Der Umsatzanteil der Handelsware betrug dadurch nahezu unverändert fast 31 Prozent. Positiv entwickelte sich der Umsatzanteil im Non-Automotive-Bereich, der sich auf 26,5 Prozent (2019: 23,8 Prozent) erhöhte, was insbesondere auf eine Umsatzerhöhung mit Kunden aus den Bereichen Communications, Consumer und Computer zurückzuführen ist.

Operative Marge und Betriebsergebnis



Das Bruttoergebnis des Umsatzes belief sich auf +0,4 Mio. Euro (Vorjahr: +12,6 Mio. Euro). Die Bruttomarge reduzierte sich von +10,5 Prozent im Vorjahr auf +0,4 Prozent. Wesentliche Gründe für den Rückgang waren zum einen die in den Umsatzkosten erstmalig enthalten Produktionskosten in Höhe von 15,8 Mio. Euro des neu errichteten Werkes in Jintan (China), das durch die Hochlaufphase noch einen negativen Brutto-Ergebnis-Beitrag erwirtschaftete. Zum anderen ist vor allem der durch die Corona-Pandemie bedingte Rückgang des Geschäftsvolumens die Ursache für das geringere Bruttoergebnis.