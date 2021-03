PsyBio Therapeutics beginnt mit Prozessentwicklung von eigenem biosynthetischem Norbaeocystin

Ohio und Florida (USA), 23. März 2021. PsyBio Therapeutics Corp. (TSX-V: PSYB) („PsyBio“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der psychedelischen Forschung und Arzneimittelentwicklung, hat in Zusammenarbeit mit der Advanced Biofuels and Bioproducts Process Development Unit, einer Scale-up-Einrichtung des Lawrence Berkeley National Laboratory, einem nationalen Labor des US-Energieministeriums, mit der Prozessentwicklung seiner eigenen biosynthetischen Formulierung von Norbaeocystin begonnen. Norbaeocystin ist ein Analogon von Psilocybin und keine kontrollierte Substanz. Das Unternehmen hat mit Phase 1 dieses Prozesses begonnen, einschließlich des technischen Transfers der analytischen Chemie, um Erfassungsmethoden für Fermentationsprodukte sowie wichtiges Rohmaterial und Metaboliten zu ermitteln.

„Wir freuen uns, dass wir unseren zweiten Produktkandidaten, der in Verbindung mit Psilocybin eingesetzt werden soll, aus den Labors von Dr. J. Andrew Jones an der Miami University in eine staatliche Forschungseinrichtung verlegt haben, um mit den Vorbereitungen zur Skalierung der Produktion unseres eigenen biosynthetischen Norbaeocystins als Vorbereitung für die Verwendung in klinischen Studien zu beginnen“, sagte Evan Levine, Chief Executive Officer von PsyBio. „Dies ist eine Fortsetzung unserer Bemühungen, mehr von der Natur inspirierte psychedelische Therapeutika mit verbesserten Eigenschaften gegenüber der Monotherapie mit Psilocybin zu entwickeln, die zurzeit umfassend hinsichtlich einer potenziellen Wirksamkeit gegen Depressionen, Angstzustände, PTBS und Drogenmissbrauch untersucht wird.“

In Zusammenarbeit mit der Miami University in Oxford im US-Bundesstaat Ohio entwickelt PsyBio ein Portfolio an therapeutischen Kandidaten auf Tryptaminbasis, die von Pflanzen und Pilzen mit psychedelischen Eigenschaften inspiriert sind und in klinischen Studien untersucht werden sollen, um die Wirksamkeit zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei einer Vielzahl an psychischen und anderen Erkrankungen zu ermitteln. Unter Anwendung eines effizienten, zum Patent angemeldeten bakteriellen Syntheseprozesses ist das Unternehmen bestrebt, zielgerichtete psychoaktive Arzneimittel der nächsten Generation zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die Methode von PsyBio, die die schnelle Erzeugung einer äußerst stabilen Wirkstoffverbindung ermöglicht, günstiger, schneller und umweltfreundlicher sein wird als jede andere veröffentlichte Produktionsmethode.[i]