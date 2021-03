---------------------------------------------------------------------------

FRIEDRICH VORWERK legt finalen Angebotspreis auf 45 EUR je Aktie fest

* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) voraussichtlich am 25. März 2021



* Unternehmen erhält Bruttoerlös von 90 Mio. EUR zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt



* Insgesamt 9,2 Mio. Aktien platziert, was einen Streubesitz von 46 % bedeutet



* MBB SE und CEO Torben Kleinfeldt bleiben Mehrheitsaktionäre

Tostedt, 23. März 2021- Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ("FRIEDRICH VORWERK" oder das "Unternehmen"), hat den endgültigen Angebotspreis für seinen Börsengang (das "Angebot") auf 45,00 EUR je Aktie festgelegt. Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. März 2021 unter dem Handelssymbol "VH2" und der ISIN DE000A255F11 aufgenommen.



Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 9,2 Mio. Aktien platziert. Davon stammen 2,0 Mio. Aktien aus einer heute in das Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung sowie 6,0 Mio. Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre. Zusätzlich wurden 1,2 Mio. Aktien der Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") zugeteilt. Das gesamte Angebotsvolumen beläuft sich auf 414 Mio. EUR.



Auf Basis des endgültigen Angebotspreises beläuft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf 900 Mio. EUR. FRIEDRICH VORWERK erhält durch den Börsengang einen Bruttoerlös von 90 Mio. EUR, um insbesondere im wachsenden Wasserstoff- und Strommarkt zu expandieren. Der Streubesitz des Unternehmens wird bei voller Ausübung der Greenshoe-Option 46 % betragen. FRIEDRICH VORWERK wird auch in Zukunft ein inhabergeführtes Unternehmen bleiben, an dem CEO Torben Kleinfeldt und MBB SE dauerhaft einen wesentlichen Anteil halten.