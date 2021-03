Die aktuellen Top 5 der Corona-Tests / So schützt die deutsche Wirtschaft ihre Mitarbeiter

Köln/Hamburg/Berlin (ots) - Breit angelegte Corona-Tests in Unternehmen, Schulen

und anderen Institutionen sind neben der Impfkampagne das wichtigste Mittel, um

die Pandemie in den Griff zu bekommen. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen wird

mittlerweile getestet, Bund und Länder erwarten von den Unternehmen ein

ständiges Testangebot an ihre Mitarbeiter. Die SMARTmed-Test GmbH gehört dabei

mit rund 10.000 Tests pro Woche (u.a. für Unilever, OBI-Baumärkte, behördlich

beauftragte Bürgertests) zu den aktivsten Anbietern von Massentestverfahren in

Deutschland. SMARTmed-Test hat anhand von Anfragen und Aufträgen ein aktuelles

Ranking erstellt. Geschäftsführerin Dr. Anke Müller-Peters bewertet die von der

deutschen Wirtschaft derzeit fünf meistgenutzten Testverfahren.



1. Professioneller Antigen-Schnelltest







- Nachteil: organisatorisch aufwendig, vermittelt ein falsches Sicherheitsgefühl

- Anwendung: vor Veranstaltungen sowie als Zugangsberechtigung zu Arbeitsplatz,

Seminaren, Handel, Sporteinrichtungen, Kultur, Reisen und Gastronomie,

öffentlich finanzierter Bürgertest



Dr. Anke Müller-Peters: "Derzeit beobachten wir bei Unternehmen eine leichte

Zurückhaltung bezüglich der Beauftragung von Schnelltest-Projekten mit

Abstrichen durch Ärzte und medizinisch geschultes Personal. Es herrscht eine

gewisse Ratlosigkeit hinsichtlich der Finanzierung, bzw. Unterstützung durch die

öffentliche Hand."



2. Selbsttest



- Vorteil: Unkompliziert, jederzeit einsetzbar, sofortiges Ergebnis

- Nachteil: anonym (kein Identitätsnachweis und keine Bescheinigung),

unverbindlich, nicht fachlich verifiziert, Momentaufnahme

- Anwendung: zu Hause, Büro, Schule



Dr. Anke Müller-Peters: "Seit die Politik Selbsttests zugelassen hat, steht bei

uns das Telefon nicht still. Trotz akuter Lieferengpässe haben wir Selbsttests

vorrätig und können liefern. Der Selbsttest dient als Anhaltspunkt für den

gesundheitlichen Zustand des Anwenders. Das Ergebnis kann nach einigen Stunden

allerdings überholt sein. Sinnvoll, wenn Testungen sehr regelmäßig erfolgen

können."



3. PCR-Gurgeltest



- Vorteil: sehr verlässliches Labor-Ergebnis, angenehme Probengewinnung,

Selbstentnahme der Probe möglich

- Nachteil: Auswertung dauert regulär ca. 24-36 Stunden

- Anwendung: zur regelmäßigen Kontrolle des Infektionsgeschehens in Betrieben



Dr. Anke Müller-Peters: "Für Unilever realisieren wir jede Woche bis zu 2000

PCR-Gurgeltests an allen Standorten in Deutschland. Die Betriebe erhalten eine Seite 2 ► Seite 1 von 2



