LONDON, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- We Fight Fraud (WFF) hat seinen einzigartigen Zugang zur kriminellen Unterwelt genutzt, um herauszufinden, wie Covid-19 das Geschäft in der illegalen Wirtschaft verändert. Zu den heute bekannt gegebenen Ergebnissen gehören zusätzliche Erkenntnisse zu Transaktionserlösen aus Banküberweisungen und zum Handel mit illegalen Waren in sozialen Medien. Dies alarmiert legitime Unternehmen, insbesondere Banken und FinTech-Organisationen, die unter Verstoß gegen die für sie geltenden Vorschriften zum Waschen von Geld verwendet werden. Legitime Unternehmen werden auch dazu verwendet, Betrug zu erleichtern. Die Auswirkungen der Ergebnisse werden in einem Whitepaper veröffentlicht, über das im Rahmen der „WFF Live"-Konferenz am 28. April diskutiert werden soll – eine kostenlose Online-Veranstaltung für Geschäftsleute, die von dem Spezialisten für Betrugsprävention LexisNexis Risk Solutions unterstützt wird.

Dr. Nicola Harding, WFF-Beraterin und Wissenschaftlerin, die sich auf Betrug spezialisiert hat, ist Leitautorin des Whitepapers. Sie erklärte: „Die operativen Veränderungen, die wir festgestellt haben, spiegeln genau die Veränderungen wider, die legitime Unternehmen während der Pandemie erlebt haben und die einen drastischen Rückgang bei der Nutzung von Bargeld verzeichnet haben. Wir haben herausgefunden, dass die bevorzugte Option für Kriminelle jetzt Banküberweisungen sind. Einige nutzen auch PayPal oder Mehrwert-Telefonnummern verwenden, um Geld zu versenden."