Laut einem neuen Bericht des Ponemon Institute, einem angesehenen Forschungszentrum, das sich auf Datenschutz und Informationssicherheitspolitik spezialisiert hat, können Threat Data Feeds Organisationen dabei helfen, ihre Cybersecurity zu stärken. Neustar Inc., ein weltweiter Anbieter von Informationsdiensten und -technologie und führend bei Lösungen zur Identitätserkennung, hat die unabhängig durchgeführte Studie über die Wirksamkeit von Threat Feeds in den USA und dem Vereinigten Königreich finanziell unterstützt.

Vor dem Hintergrund steigender Cyber-Bedrohungen setzen viele Organisationen auf Threat Feeds mit Einblicken aus DNS-Daten (DNS für Domain Name System), um IT-Sicherheitsteams zu helfen, Bedrohungen besser zu verstehen und böswillige Aktivitäten zu blockieren. Eine große Mehrheit (79%) der mehr als 1.000 Sicherheitsfachkräfte, die an der Ponemon-Studie teilgenommen haben, gaben an, das Threat Data Feeds für ihre Organisationen ausschlaggebend sind, um ein hohes Niveau von Cybersecurity zu schaffen, und mehr als die Hälfte (55%) schätzten die Qualität ihrer Threat-Feed-Fähigkeit zur Lokalisierung von Cyber-Bedrohungen als sehr hoch ein.

Teilnehmer an der Studie sagten aus, dass Threat Data Feeds eine Reihe von Vorteilen bieten: sie sorgen für zusätzliche Daten für eine bessere Informationssicherheit (71%), sie erhöhen eine präventive Blockierung zur Sicherstellung einer besseren Abwehr (63%), sie reduzieren die Zeit, die erforderlich ist, um einen Angriff zu erkennen und abzublocken (55%), und sie verringern die Zeit, in der aufgrund von Falschmeldungen Nachforschungen angestellt werden (51%).

Mehr als die Hälfe (56%) der Befragten gab jedoch auch an, dass Threat Feeds Daten liefern, die oftmals zu umfangreich und/oder komplex sind, um zeitnah und wirksam reagieren zu können.

Der Dienst von Neustar, UltraThreat Feeds, bewältigt diese Herausforderungen durch Rückgriff auf Daten aus den umfangreichen autoritativen und rekursiven DNS-Diensten des Unternehmens, DDoS-Verminderungslösungen, OneID-System- und IP-Geolokalisierungsdaten. Dieser Dienst, der die Daten verarbeitet und Beobachtungen sowie entscheidenden Einblicke liefert, wurde von renommierten DNS-Experten von Neustar sowie führenden akademischen Wissenschaftler entwickelt. UltraThreat Feeds-Daten werden entweder als Echtzeit-Threat-Data-Feeds oder über API-Aufrufe (JSON-Format) bereitgestellt und ermöglichen Organisationen, potentielle Bedrohungen zu erkennen und bösartigen Datenverkehr - sowohl eingehend als auch ausgehend - zu identifizieren und zu stoppen.