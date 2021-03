Zalando: Wachstum und kein Ende (in Sicht)?

Zalando

Disclaimer: Habe Zalando auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

[WKN: ZAL111] hat Zahlen für 2020 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021 und darüber hinaus gegeben. Für 2021 liegt die optimistische Prognose deutlich über den Markterwartungen wegen des außerordentlich starken Starts in das neue Geschäftsjahr mit erwartetem GMV-Wachstum von rund 50% im ersten Quartal und auf für das Gesamtjahr zwischen 27% und 32% auf €13,6 bis €14,1 Mrd. Zalando will weiterhin profitabel wachsen und rechnet mit einem bereinigten EBIT in Höhe von €350 bis €425 Mio., wobei 2021 vor allem in Logistik und Technologie Investitionen zwischen €350 und € 400 Mio. fließen sollen.Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle setzt voll auf die Plattformstrategie. Hierüber laufen auf dem deutschen Markt inzwischen gut ein Drittel der Zalando-Umsätze, während es im 2020er Weihnachtsquartal noch 24% waren. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will Zalando seinen GMV-Umsatz auf rund €30 Mrd. verdreifachen, nachdem 2021 erstmals Umsätze von mehr als €10 Mrd. erzielt werden sollen. Bisher liegt der Marktplatzanteil noch unter 25%, soll aber bis 2025 auf über 50% ausgeweitet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, will Zalando vor allem sein Logistiknetzwerk erweitern und dann 19 Logistikzentren betreiben anstelle der aktuellen 10. Zwei sollen noch dieses Jahr in Betrieb gehen.Daneben geht Zalando auch erfolgreich neue Wege, um noch mehr zahlungsfreudige Kunden an seine Website und sein Mobilangebot zu binden. So hat Zalando Plus mittlerweile eine halbe Million zahlende Mitglieder, die bereits neun Prozent des GMV abbilden und in Deutschland dabei etwa dreimal so viel GMV wie eine Durchschnittskundin generieren. Mit der Zalando Lounge konnte 2020 erstmals ein GMV von €1 Mrd. erzielt werden. Dabei ist Polen nach Deutschland der zweitgrößte Markt. Die Zalando Plus Vorteile sollen auch auf die Zalando Lounge erweitert werden, um noch mehr Umsatz je Kunde zu generieren.