Indus-Aktionäre sollen für das Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie des Beteiligungs-Konzerns erhalten. „Der Dividendenvorschlag berücksichtigt die Prognose für 2021 und damit eine deutliche Verbesserung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr”, so das Unternehmen aus Bergisch Gladbach bei Köln am Dienstag. Das vergangene Jahr schließt Indus mit einem Verlust von 27 Millionen Euro ab, nachdem man 2019 ...