Adverity behauptet sich erneut als Momentum Leader im G2-Bericht Frühling 2021

Adverity, eine führende Plattform für Marketing-Data-Intelligence, wurde im G2-Bericht Frühling 2021 zum wiederholten Mal als einer der fünf führenden Anbieter von ETL-Tools und Datenvisualisierungssoftware ausgezeichnet.

Weitere Nennungen folgten in den beiden neuen Kategorien; Business Intelligence-Software für kleine Unternehmen - mit einer überragenden Zufriedenheitsbewertung, wodurch der Beste in dieser Grid Kategorie übertroffen wurde - und ETL-Tools für den Mittelstand; in beiden Fällen wurde eine Einstufung in den Top-5 der Grid Bewertung erreicht.