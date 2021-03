JLT Mobile Computers schließt sich dem „Ivanti Wavelink Device Validation Program“ an

Validierte Hardware/Software-Lösungen erleichtern die Modernisierung in der Supply Chain und führen dank fehlerfreier Implementierung zu mehr Effizienz, Produktivität und Sicherheit

„Logistik-Unternehmen und die Betreiber von Warenlagern setzen immer öfter mobile Produktivitätslösungen ein, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können. Daher legen sie auch immer mehr Wert auf eine durchgängige Nutzererfahrung, die sich über die gesamte Geräteflotte erstreckt, egal ob Android, iOS oder Windows 10 als Betriebssysteme zum Einsatz kommen“, sagt Kelly Ungs, Vice President of Alliances and Channels bei Ivanti Wavelink. „Mit unserem neuen Programm wollen wir ein strukturiertes Ökosystem schaffen, das es unseren Partnern ermöglicht, ihren Kunden vorzertifizierte Hardware- und Softwarelösungen anzubieten. So lassen sich Risiken vermeiden, wenn zwecks Effizienzsteigerung Anwendungen auf unterschiedlichen Hardwaregeräten mit verschiedenen Softwarelösungen und Host-Anwendungen migriert werden.“

„JLT Mobile Computers ist stolz darauf, seinen Kunden in den Bereichen Transport, Logistik, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft höchste Produktqualität zu bieten. Jetzt können wir dieses Qualitätsangebot noch um robuste Mobilcomputer erweitern, die bereits für den Einsatz mit Ivanti Wavelink Software-Produkten wie dem Terminalemulator, Industriebrowser und Voice Picking validiert sind“, sagt Eric Miller, CEO bei JLT Mobile Computers USA. „Für unsere Kunden ist es enorm wichtig zu wissen, dass alle diese Komponenten sofort und nahtlos miteinander funktionieren. Dank vorheriger Validierung entfallen die sonst beim Mixen und Anpassen von Hardware und Software typischen Trial-und-Error-Läufe und Ungewissheiten. Wir verkaufen jetzt komplette und vorzertifizierte Lösungen.“