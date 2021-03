Discount- und Bonus-Zertifikat sind für risikobewusste Anleger als Depotbeimischung zur Renditeoptimierung oder zur Erwerbsvorbereitung grundsätzlich geeignet.

Varta – Renditechancen mit Elektromobilität

Discount- und Bonus-Zertifikat sind für risikobewusste Anleger als Depotbeimischung zur Renditeoptimierung oder zur Erwerbsvorbereitung grundsätzlich geeignet.

Die WirtschaftsWoche berichtet am 18.3.21 von einem Gespräch mit Varta-Chef Herbert Schein und der neuen Batteriezelle 21700, die Varta derzeit am Standort Ellwangen baut. Varta will für die Powerzelle noch in diesem Jahr die ersten Kunden der (heimischen) Automobilindustrie präsentieren, denn das Produkt kann in sechs Minuten geladen werden und in kurzer Zeit enorme Kraft weitergeben, etwa für die Beschleunigung von Premium- und Sportwagen. Die Aktie (DE000A0TGJ55) handelt beim Preis von 130 Euro – wer auf diesem Niveau über einen defensiven Einstieg nachdenkt, profitiert von der hohen Volatilität der Aktie in Form von komfortablen Sicherheitspuffern und attraktiven Renditechancen.