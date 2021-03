MAINZ (dpa-AFX) - SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz wollen sich zu Beginn ihrer Koalitionsverhandlungen über eine Neuauflage der Ampelkoalition zunächst auf gemeinsame Ziele für die nächsten fünf Jahre verständigen. "Wir wollen uns nicht abarbeiten an den Dingen, die uns trennen, sondern (schauen): Was verbindet uns?", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag zu Beginn der Gespräche in Mainz, rund zehn Tage nach der Landtagswahl.

In dem anstehenden "Veränderungsjahrzehnt" mit den großen Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimawandels könne sehr viel gewonnen werden. Der Erhalt des Industrie-Standorts mit starken Arbeitsplätzen, Bildungs- und soziale Gerechtigkeit nannte Dreyer als Schwerpunkte. SPD-Chef Roger Lewentz ging von vier, fünf Wochen intensiver Gespräche aus.