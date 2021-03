Berlin (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den 13. April 2021 als Termin zurUrteilsverkündung im Diesel-Revisionsverfahren VI ZR 274/20 genannt. In dem vonder BRR Verbraucherkanzlei Baumeister Rosing geführten Verfahren geht es um dieFrage der Erstattung von Finanzierungskosten beim Autokauf. In einer mündlichenVerhandlung vor dem Senat am 16. März 2021 haben die Richter bereits klar zuerkennen gegeben, dass auch diese Kosten zu erstatten sind. Eine künstlicheAufspaltung zwischen Erwerb und Finanzierung dürfe es nicht geben. Der VI.Zivilsenat wird seine Entscheidung über die Revision der Volkswagen AG gegen dasUrteil des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Februar 2020 (27 U 52/19) zumangegebenen Termin verkünden.Rechtsanwalt Helmut Dreschhoff von der BRR Verbraucherkanzlei Baumeister Rosing:"Die mit dem Kauf eines manipulierten Dieselfahrzeugs entstandenen Nebenkostensind als Schaden von VW zu erstatten. Die Entscheidung ist ein eindeutigesSignal für Verbraucher, weiter auf ihre Recht zu bestehen. Aufgrund der hohenPressenachfragen werden wir als Instanzvertreter am Verkündungstermin persönlichfür Interviews vor Ort sein."Die Klägerin hatte einen Pkw mit dem VW-Motor EA189 erworben, in den eineillegale Abschalteinrichtung verbaut ist. Sie verlangte von der Beklagten dieRückerstattung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs sowieunter anderem die Erstattung der Finanzierungskosten. Das OLG Köln hatte ihr indiesem Fall Recht gegeben, woraufhin die Gegenseite in Revision gegangen war.Die BRR Verbraucherkanzlei Baumeister Rosing bietet auf ihrer Webseite dieMöglichkeit, die Voraussetzungen für den Schadensersatzanspruch online prüfen zulassen. Zudem gibt sie kostenlos und unverbindlich eine erste Einschätzung zurAnspruchshöhe. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie aufhttp://www.diesel-gate.com/ .Pressekontakt:Baumeister Rosing Rechtsanwaltsgesellschaft mbHWelserstr. 10-1210777 BerlinThorsten WortmannZentrale PressestelleMail: mailto:thorsten.wortmann@rosenmeister.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136235/4871535OTS: BRR Baumeister Rosing Rechtsanwälte