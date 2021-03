Heidelberg (ots) - Mit dem heutigen Tag gibt das in Heidelberg ansässige

Unternehmen - ehemals RB - das Rebranding in Reckitt bekannt. Die Neuentwicklung

der Corporate Identity ist ein wichtiger Meilenstein in der laufenden

Transformation des Unternehmens hin zu nachhaltigem Wachstum. Die neue

Markenidentität und Ikonographie haben einen höheren Wiedererkennungswert und

basieren auf dem Purpose des Unternehmens zu schützen, zu heilen und zu pflegen,

um jedem eine sauberere und gesündere Welt zu ermöglichen.



"Das Unternehmenslogo ist ein sichtbarer Ausdruck unserer Unternehmensvision und

des Wandels, den das Unternehmen während der Transformation erlebt hat. Der Name

Reckitt reflektiert die weit verbreitete Verwendung unseres Firmennamens. Er ist

einfacher, klarer und einprägsamer, bewahrt aber zugleich die positiven

Assoziationen mit der Historie des Unternehmens.", so Miguel Veiga-Pestana, SVP

Corporate Affairs & Sustainability von Reckitt.







Worten: "Von Sagrotan, Nurofen, Durex, zu Finish und Vanish - wir verkaufen

jeden Tag mehr als 20 Millionen unserer bewährten Produkte, doch das Unternehmen

hinter all diesen Marken ist weitaus weniger bekannt. Unsere neue

Markenidentität Reckitt wird uns helfen, unserer Unternehmensvision auf

kraftvolle, wirkungsvolle und konsequente Art und Weise weltweit Ausdruck zu

verleihen."



Das umfassende Rebranding, einschließlich der neuen visuellen Corporate

Identity, wurde von der Agentur Conran Design Group , die zum Havas Netzwerk

gehört, entwickelt und betreut. Das Rebranding wird mit dem heutigen Tag über

alle Touchpoints und Plattformen von Reckitt ausgerollt - intern und extern,

physisch und digital. Das Rebranding umfasst:



- Neuer Name und neues Logo - Das R im Herzen des Symbols steht für Einheit,

Stärke und den unermüdlichen Einsatz für unsere Werte: zu schützen, zu heilen

und pflegen. Es verkörpert die Rolle von Reckitt in der Welt als Partner und

Katalysator für positiven Wandel. Das muschelartige Element des Logos

vermittelt ein Gefühl von Schutz und verweist auf die Natur.

- Weiterentwickelte Farbpalette - Das "Energy Pink" ist die markante,

unverwechselbare Farbe des neuen Unternehmenslogos. Die sekundären Farben sind

von unseren Marken inspiriert und stehen im Einklang mit unserer Vision einer

sauberen, gesünderen Welt.

- Maßgeschneiderte Typografie - Die neue, speziell gestaltete Schriftart

"Energy" unterstützt dabei, wichtige Botschaften mit mehr Klarheit,

Selbstbewusstsein und Wirkung zu vermitteln. Seite 2 ► Seite 1 von 2



