Bad Schwalbach, 23. März 2021. Zum Jahresauftakt 2020 hatten sich am Milchmarkt noch stabile Tendenzen mit festen Preisen gezeigt, was auf die niedrigen Bestände an Käse und Milchpulver sowie auf ein dynamisches Exportgeschäft zurückzuführen war. Die erste negative Branchenerfahrung mit ,Corona' bzw. ,Covid-19' war dann der Exporteinbruch nach China. Die generelle Unsicherheit durch die Covid-19-Ausbreitung und durch die global verhängten Restriktionen wirkten auch auf die weltweit vernetzten Milchmärkte. Dies sorgte für einen temporären Preisdruck vor allem bei Käse, Butter und Milchpulver. Deren Notierungen brachen zu Beginn der Krise ein, erholten sich aber ab dem Sommer wieder, ohne jedoch auf das Preisniveau vom Jahresanfang zurückzukehren.



Die neuen, bislang unbekannten Lebensumstände sorgten mit der dauerhaften Verlagerung von Essen und Trinken in die häusliche Umgebung für eine gestiegene Nachfrage nach Molkereiprodukten im Einzelhandel. Mit dem Mengenzuwachs von Sahne, Trinkmilch, SB-Käse, Butter, Joghurt und Quark verbunden war auch eine größere Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für höherwertige Qualitäten. Somit stieg in der Pandemie das Bewusstsein für nachhaltige Themen wie Tierwohl, Verpackungs- und CO2-Reduzierung, Transparenz bei der Rohstoffherkunft und Produktherstellung.

Dem positiven Einzelhandelstrend entgegen, brach der Außer-Haus-Konsum ab Mitte März abrupt und drastisch ein. Nachdem Hotellerie, Gastronomie sowie Kantinen, Betriebsverpflegungen und Catering infolge der restriktiven Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung schließen oder reduzieren mussten, kamen die Absatzwege über Großverbraucher weitgehend zum Erliegen. Demgemäß blieb der Absatz von extern verzehrten Mahlzeiten, Snacks und To-Go-Getränken schwach, ebenso wie der Bedarf an den hierfür eingesetzten Milch- und Käseerzeugnissen. Diese Branchenereignisse und besonders die Krise im Außer-Haus-Markt wirkten unmittelbar auf die zwei Tätigkeitsfelder der SCHWÄLBCHEN-Gruppe.