Sky Media verbucht im Werbemarkt starkes Interesse an Sky Sport F1 und geht mit Vollgas in die neue Formel-1-Saison

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Unterföhring (ots) -- Starke Auslastung der Werbeumfelder rund um Sky Sport F1- DHL wird Co-Sponsor der Live-Übertragungen der Formel 1, Formel 2, Formel 3und des Porsche Mobil 1 Supercups- Deutsche Vermögensberatung AG mit starker Präsenz unter anderem alsRubrikensponsor von "Track Check" im Rahmen der Formel-1-Berichterstattung aufSky Sport F1 und Sky Sport News- FCA mit umfassenden Spotbuchungen- Aktuelle Multisport-Studie von Sky Media in Zusammenarbeit mit Nielsen Sportsbelegt hohe Werbewirkung im Formel 1 UmfeldUnterföhring, 23. März 2021 - Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: InBahrain schalten die Ampeln auf Grün und die Formel 1 startet in ihre 72.Saison. Für Sky ist es zugleich der Start einer neuen Ära: Erstmalig zeigt nurSky alle 23 Rennwochenenden live und exklusiv. Hierfür hat Sky am 12. März mitSky Sport F1 einen Non-Stop-Motorsportsender gestartet, auf dem der Motorsportein neues Zuhause hat. Motorsportfans bekommen mit Sky Sport F1 ein geballtesPaket an Live-Rennaction und spannendem Motorsport-Content - von Serien,Dokumentationen über historische Rennen bis hin zu Analysen. Der Werbemarktfindet das Angebot gut: Sky Media hat bei den Werbetreibenden ein großesInteresse an der Formel 1 auf Sky verbucht und geht mit einer starken Auslastungin die neue Saison.DHL wird als Co-Sponsor der Live-Übertragungen in die neue Saison gehen. DHL hatdie linearen Live-Umfelder rund um die Übertragungen der Formel 1, Formel 2,Formel 3 und des Porsche Mobil 1 Supercups belegt.Neben der starken Partnerschaft im Bundesliga-Umfeld verstärkt die DeutscheVermögensberatung AG (DVAG) auch ihre Aktivitäten im Motorsport. Die DVAG istseit 25 Jahren Partner von Michael Schumacher und seit vielen Jahren auchWegbegleiter der Rennsportkarriere seines Sohnes Mick Schumacher. Zur neuenSaison wird die DVAG Sponsor der neuen Rubrik "Track Check", die dieRennstrecken und ihre Besonderheiten redaktionell beleuchtet. "Track Check" wirdan jedem Rennwochenende im Rahmen der Vorberichte auf Sky Sport F1 und auch imFree-TV auf Sky Sport News ausgestrahlt. Über dieses Sponsoring hinaus hat dieDVAG umfassende Saisonpakete der Sonderwerbeformen Live-Frame und Super Framegebucht und ist damit stark im Formel-1-Umfeld vertreten.Auch das Automobilunternehmen FCA Germany AG geht ein starkes Engagement imFormel-1-Umfeld auf Sky ein. FCA mit seiner Premiummarke Alfa Romeo hat einumfassendes Spotpaket mit speziellen Spotpositionen gebucht. Dazu zählt unteranderem der Exklusivspot unmittelbar vor Start der Einführungsrunde für maximale