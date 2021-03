Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Amazfit, eine globale Marke im

Wearables-Markt, hat die neueste Ausgabe seiner Outdoor-Sportserie von

Smartwatches, die Amazfit T-Rex Pro, auf den Markt gebracht. Die Amazfit T-Rex

Pro wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Instinkt zu erforschen .

Sie hat 15 militärische Tests bestanden und kann den meisten Arten von extremen

Bedingungen standhalten. Die umfassenden Gesundheits- und

Fitness-Tracking-Funktionen beinhalten eine Reihe von beliebten

Outdoor-Sportmodi für abenteuerliche Aktivitäten, die es Ihnen erleichtern, aus

Ihrer Komfortzone auszubrechen.



Die Amazfit T-Rex Pro baut auf der Popularität der preisgekrönten Amazfit T-Rex

auf, die erstmals auf der CES 2020 vorgestellt wurde. Inspiriert durch den

Erfolg des Vorgängers und durch konsequente Innovation hat Amazfit dieser

neuesten Ausgabe eine ganze Reihe neuer Funktionen hinzugefügt. Die Amazfit

T-Rex Pro ist noch härter im Nehmen und hat mit 15 militärischen Tests[2] drei

zusätzliche Härtetests bestanden. Zu den neuen Funktionen gehören auch eine

Wasserdichtigkeit von 10 ATM[3], ein System zur Messung der

Blutsauerstoffsättigung, die vier globalen Navigationssatellitensysteme, ein

barometrischer Höhenmesser und mehr als 100 Sportmodi[4].





Robustheit von innen herausMit der Amazfit T-Rex Pro haben Sie auf dem 1,3 Zoll großenAlways-On-AMOLED-Display alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Dasattraktive, kantige Design und die robuste, metallbespritzte Außenlünette haltendas Gewicht gering.Entdecken Sie die NaturMit der Unterstützung von vier globalen Navigationssatellitensystemen[5] ist dieAmazfit T-Rex Pro in der Lage, den Standort auch in komplizierteren Umgebungenzu verfolgen.Egal, ob Sie in den Bergen sind oder im Fitnessstudio härter trainieren, Siekönnen Ihre Blutsauerstoffsättigung[6] messen, um eine Rückmeldung zu erhalten,wie gut Sie mit der Höhe zurechtkommen[7].Mit einem Wasserwiderstandsgrad von 10 ATM können Sie schwimmen, surfen, segelnund nasses Wetter ertragen - bei einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen.Bewegung in vollen ZügenMit über 100 verschiedenen Sportmodi erreicht der Firstbeat(TM)-Algorithmus beider Auswertung spezieller Daten wie Ihrer maximalen Sauerstoffaufnahme[8], dervollen Erholungszeit und der Trainingsbelastung eine neue Dimension. Danebenerkennt der ExerSense(TM)[9]-Algorithmus auch automatisch acht Sportarten undzeichnet alle zugehörigen Daten auf.Verbinden Sie sich mit Ihrem natürlichen InstinktBleiben Sie im Einklang mit der Natur mit dem Amazfit T-Rex Pro Wetter-Tracker,