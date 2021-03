DGAP-News NORDWEST Handel AG: Kontinuität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.03.2021, 17:15 | 36 | 0 | 0 23.03.2021, 17:15 | NORDWEST Handel AG: Kontinuität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG ^

NORDWEST Handel AG: Kontinuität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG Dortmund, 23.03.2021

Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund hat den Vorstandsvertrag von Herrn Jörg Axel Simon vorzeitig verlängert. Jörg Axel Simon wird der NORDWEST Handel AG bis einschließlich 31.12.2025 weiterhin als Vorstand zur Verfügung stehen.

"Wir freuen uns, dass Herr Simon bis Ende 2025 Vorstand der NORDWEST Handel AG bleibt. Wir setzen mit dieser Entscheidung ein Zeichen für Kontinuität gerade in diesen durch die Covid-19-Pandemie bestimmten Zeiten.", erläutert Martin Bertinchamp, Aufsichtsratsvorsitzender der NORDWEST Handel AG die Entscheidung.

Als erfahrener Branchenkenner blickt Jörg Axel Simon auf mehr als 33 Jahre Verbundgruppenerfahrung zurück, davon über 15 Jahre bei NORDWEST. Als Vorstand zeichnet er für die Bereiche Stahl, Haustechnik, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling & Steuern, Recht/Compliance, interne Revision und Investor Relations/Finanzkommunikation verantwortlich. Jörg Axel Simon bildet damit weiterhin den Vorstand gemeinsam mit Andreas Ridder, der seit 1. August 2019 NORDWEST-Vorstandsvorsitzender ist.

