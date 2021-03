Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Modeschmuck-Händler Bijou Brigitte rutscht in die roten Zahlen Der Modeschmuck-Händler Bijou Brigitte ist in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in die Verlustzone gerutscht. Bijou Brigitte muss für 2020 einen Vorsteuerverlust von 33,7 Millionen Euro hinnehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg …