MEDIENMITTEILUNG



Olten, 23. März 2021



* Genehmigung des Jahresabschlusses 2020 sowie der Ausschüttung von CHF 3.35



* Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung



* Neuwahl von Barbara A. Knoflach in den Verwaltungsrat und Bestätigung der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Genehmigung des Jahresabschlusses 2020 sowie der Ausschüttung von CHF 3.35 Der Jahresabschluss 2020 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.35 pro berechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.67 brutto je Namenaktie (CHF 1.09 netto nach Abzug von 35% Verrechnungs-steuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.67 je Namenaktie. Die Auszahlung wird am 29. März 2021 erfolgen (Ex-Datum: 25. März 2021).



Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den Vergütungsbericht 2020 der Swiss Prime Site AG angenommen. Darüber hinaus hiessen die Aktionäre in zwei separaten bindenden Abstimmungen die Gesamtvergütung 2021 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe gut.



Neuwahl von Barbara A. Knoflach in den Verwaltungsrat und Bestätigung der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Neu in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site wurde Barbara A. Knoflach gewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für die Wiederwahl der Verwaltungsrätinnen Barbara Frei-Spreiter und Gabrielle Nater-Bass sowie der Verwaltungsräte Ton Büchner, Christopher M. Chambers, Mario F. Seris und Thomas Studhalter für eine weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2022. Ton Büchner wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Während der Nominations- und Vergütungsausschuss mit Barbara Frei-Spreiter (Präsidentin), Christopher M. Chambers sowie Gabrielle Nater-Bass unverändert bleibt, setzen sich neu der Prüfungsausschuss aus Thomas Studhalter (Präsident), Christopher M. Chambers sowie Barbara A. Knoflach und der Anlageausschuss aus Mario F. Seris (Präsident), Ton Büchner sowie Barbara A. Knoflach zusammen.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Markus Waeber

Tel. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss



°