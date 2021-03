Easyjet will Passagiere nicht selbst auf Corona testen

Berlin (ots) - Die Fluggesellschaft Easyjet geht davon aus, dass auch künftigdie Reisenden selbst für Coronatests zuständig sind. Trotz des jüngstenBeschlusses auf der Bund-Länder-Konferenz liegt nach Meinung der Airline dasTesten vor Abflug und bei Ankunft in der Verantwortung der Passagiere, teilteEasyjet am Dienstag auf Tagesspiegel-Anfrage mit. Eine direkte Testdurchführungseitens der Airlines im Zielgebiet sei organisatorisch und medizinisch nichtdarstellbar. Bund und Länder hatten auf ihrer Konferenz beschlossen, dass dieFluglinien Reiserückkehrer aus dem Ausland sowie ihre Crews testen müssen.Easyjet-Deutschlandchef Stephan Erler zeigte sich von den neuen Beschlüssenenttäuscht. "Es gibt noch immer keine bundeseinheitliche Test- undEinreisestrategie, geschweige denn eine europäische Lösung", sagte er demTagesspiegel. "Basierend auf den Beschlüssen erwarten wir nun schnellstmöglicheine allgemeingültige, verbindliche Regelung wie grenzüberschreitender Verkehrnach Deutschland aus Risikogebieten, aber auch aus Nicht-Risikoländern erfolgenkann, sei es auf dem Landweg, per Schiene, Schiff oder Flugzeug, um allenReisenden in diesem Jahr Planbarkeit, Verlässlichkeit sowie Sicherheit zugeben." Die Luftfahrt sei zentral für die europäische Konnektivität und stelledie Mobilität der Menschen zwischen den Mitgliedsstaaten sicher."Die Pandemiebekämpfung bedarf einer europäischen Koordination, auch solltenRegierungen europaweit zügig Lösungen umsetzen, damit nachweislich geimpftePersonen wieder frei reisen können", so Erler.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/coronatests-fuer-reiserueckkehrer-easyjet-will-passagiere-in-die-verantwortung-nehmen/27032964.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4871677OTS: Der Tagesspiegel