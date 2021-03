---------------------------------------------------------------------------

Deutsche EuroShop: Geschäftsergebnisse 2020 von Corona-Pandemie belastet - Bilanzkennzahlen stabil



Hamburg, 23. März 2021 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat am Abend die vorläufigen und noch nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht. In diesen wird der Einfluss der Corona-Pandemie auf das operative sowie das Bewertungsergebnis deutlich. Die negativen Auswirkungen bestehen aktuell mit den weitgehenden Lockdowns auch für das laufende Geschäftsjahr fort. Dennoch sieht der Vorstand die Deutsche EuroShop weiter bilanziell und finanziell solide aufgestellt. Der stationäre Handel erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Nach den jeweiligen Wiedereröffnungen von Geschäften waren dynamisch steigende Kundenfrequenzen zu beobachten, auch wenn diese aufgrund der weiteren Beschränkungen noch unterhalb des Niveaus von 2019 lagen.



Umsatzerlöse: 224,1 Mio. EUR (-3,2 %)



Die Umsatzerlöse im Konzern sanken im Geschäftsjahr um 3,2 % von 231,5 Mio. EUR auf 224,1 Mio. EUR. Hier wirkten sich gesetzliche Regelungen in Polen zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie seit Mitte März aus, die u. a. das temporäre Aussetzen von Mietzahlungen für betroffene Mieter vorsahen (-3,2 Mio. EUR). Soweit Mietzahlungsverpflichtungen gesetzlich nicht ausgesetzt waren, wurden die Mieten in Schließungsphasen grundsätzlich weiter vertragsgemäß in Rechnung gestellt.



EBIT: 161,2 Mio. EUR (-18,3 %)



Coronabedingt gewährte und erwartete Zugeständnisse bei aufgelaufenen Mietforderungen wurden durch Wertberichtigungen und Ausbuchungen von Forderungen berücksichtigt. Der Aufwand hieraus hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 29,2 Mio. EUR (2019: 1,7 Mio. EUR) erhöht, wobei der Anteil der insolvenzbedingten bzw. einzelwertberichtigten Forderungen sich dabei auf 5,9 Mio. EUR belief. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 161,2 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahr (197,5 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf die genannten coronabedingten Wertberichtigungen und Umsatzrückgänge zurückzuführen ist.