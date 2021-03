Profitieren Sie von der Remote-Revolution und machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher

Ein Jahr nach der weltweiten Revolution der Telearbeit hat die Verlagerung der Arbeit von zu Hause (WFH) und von überall (WFA) bereits weitreichende Auswirkungen auf die digitale Transformation der Unternehmen und auf die Datensicherheit. Laut der neuen Studie „Future of Work and Digital Transformation“ von Lenovo erwartet die große Mehrheit der Unternehmen (83 Prozent), dass sie mindestens die Hälfte der Zeit ferngesteuert arbeiten werden, während 60 Prozent der Mitarbeiter dem nicht nur zustimmen, sondern dies auch gerne tun würden. Diese neuen Erkenntnisse gehören zu einer weltweiten Umfrage unter mehr als 8.000 Mitarbeitern und IT-Entscheidungsträgern (IT decision-makers, ITDMs) aus Unternehmen aller Größen in 14 Märkten, die Anfang 2021 zu den Auswirkungen von Telearbeit, einschließlich Arbeitszufriedenheit, technologische Herausforderungen und Lösungen, durchgeführt wurde.

