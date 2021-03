Serviceware meldet einen neuen Großkunden: Man habe eine europäische Großbank für die Nutzung des Softwaremoduls „Serviceware Performance“ gewonnen, teilt das Unternehmen aus Bad Camberg am Dienstag mit. Um wen es sich dabei konkret handelt, verrät die Gesellschaft nicht. Auch zu finanziellen Details schweigt man sich aus.„Serviceware Performance soll in das Unternehmensportal des Finanzinstituts, das in sämtlichen ...