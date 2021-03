SFC Energy plant eine Vergrößerung des Aufsichtsrats von drei auf vier Personen. Einen entsprechenden Vorschlag will das Unternehmen den Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung unterbreiten. „Damit soll den gestiegenen Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit, die mit der Entwicklung und Wachstumsperspektive der Gesellschaft und des SFC Energy-Konzerns einher gehen, Rechnung getragen werden”, so SFC zur ...