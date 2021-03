Anzeige

Vor genau einem Jahr, am 23.März 2020, erreicht die Wall Street ihren Tiefpunkt - von da an ging es massiv nach oben! Aber in den letzten Tagen rotiert man wieder aus der Rotation: die in den vergangenen Wochen schwächer

Vor genau einem Jahr, am 23.März 2020, erreicht die Wall Street ihren Tiefpunkt - von da an ging es massiv nach oben! Aber in den letzten Tagen rotiert man wieder aus der Rotation: die in den vergangenen Wochen schwächer